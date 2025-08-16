Prono
Match Monaco - Le Havre en direct commenté
1re journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 16 août 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Monaco et Le Havre (Ligue 1 McDonald's, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue 1 McDonald's entre Monaco et Le Havre. Ce match aura lieu le samedi 16 août 2025 à 19:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Monaco et Le Havre en France ?
Le match est à suivre en direct le 16 août 2025 à 19:00 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Monaco Le Havre en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Monaco et Le Havre ?
AS Monaco : le coach A. Hütter a choisi une formation en 4-2-3-1 : L. Hrádecký, Caio Henrique, E. Dier, C. Mawissa, J. Teze, L. Camara, D. Zakaria, T. Minamino, A. Golovin, M. Akliouche, M. Biereth.
Le Havre : de son côté, l'équipe dirigée par S. Costa évolue dans un système de jeu en 5-4-1 : M. Diaw, A. Seko, É. Kinkoué, G. Lloris, Y. Zouaoui, A. Sangante, Y. Namli, R. Ndiaye, Y. Kechta, S. Ebonog, I. Soumaré.
- Qui arbitre le match Monaco Le Havre ?
Ruddy Buquet est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Monaco Le Havre ?
Monaco accueille le match au Stade Louis-II.
- Quelle est la date et l'heure du match Monaco Le Havre ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 16 août 2025, coup d'envoi 19:00.