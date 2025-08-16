Menu Rechercher
1 - 0
33'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 1re journée
Monaco
1 - 0
33'
Le Havre
Regarder en direct sur DAZN
Temps forts
32'
1 - 0
G. Lloris (CSC)
Voir le live commenté
Classement live 2 Monaco 3 16 Le Havre 0
Possession 75% Monaco Le Havre
Tirs 4 3 0 1 1 1
Compositions Monaco 4-2-3-1 Le Havre 5-4-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 ASM N NUL 2 HAC
277 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Dribbles réussis
#1 Logo Le Havre Yanis Zouaoui 2 #2 Logo Monaco Caio Henrique 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Monaco Caio Henrique 4/4 100% #2 Logo Monaco Mika Biereth 4/6 67% #3 Logo Le Havre Issa Soumaré 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Monaco Lamine Camara 2 #2 Logo Le Havre Gautier Lloris 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Le Havre Ayumu Seko 2/2 100% #2 Logo Le Havre Gautier Lloris 3/4 75% #3 Logo Monaco Mika Biereth 3/5 60%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Le Havre Arouna Sangante 0/4 0% #2 Logo Monaco Lamine Camara 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Monaco Takumi Minamino 0/2 0% #2 Logo Le Havre Arouna Sangante 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Monaco Eric Dier 30/30 100% #2 Logo Monaco Christian Mawissa 29/31 94% #3 Logo Monaco Lamine Camara 32/36 89%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
D
N
V
V
V
D
N
D
N
D
Rencontres précédentes
38% 3 Victoires 50% 4 Nuls 13% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Mika Biereth Mika Biereth Blessure au genou Folarin Balogun Folarin Balogun Blessure au mollet Folarin Balogun Folarin Balogun Blessure à la cheville George Ilenikhena George Ilenikhena Blessure au genou Denis Zakaria Denis Zakaria Ischio-jambiers Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Blessure à l'aine Soungoutou Magassa Soungoutou Magassa Carton rouge

Match Monaco - Le Havre en direct commenté

1re journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 16 août 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Monaco et Le Havre (Ligue 1 McDonald's, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue 1 McDonald's entre Monaco et Le Havre. Ce match aura lieu le samedi 16 août 2025 à 19:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Monaco et Le Havre.

On en parle

Arbitres

Ruddy Buquet arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Julien Haulbert arbitre assistant
Erwan Finjean arbitre assistant
Eddy Rosier quatrième arbitre
Yann Flament arbitre VAR
Hamid Guenaoui arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Louis-II Monaco
Stade Louis-II
  • Année de construction : 1985
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 18523
  • Affluence moyenne : 7763
  • Affluence maximum : 17351
  • % de remplissage : 41

Match en direct

Date 16 août 2025 19:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 1
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code ASM-HAC
Zone France
Équipe à domicile AS Monaco
Équipe à l'extérieur Le Havre
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Monaco et Le Havre en France ?

Le match est à suivre en direct le 16 août 2025 à 19:00 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Monaco Le Havre en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Monaco et Le Havre ?

AS Monaco : le coach A. Hütter a choisi une formation en 4-2-3-1 : L. Hrádecký, Caio Henrique, E. Dier, C. Mawissa, J. Teze, L. Camara, D. Zakaria, T. Minamino, A. Golovin, M. Akliouche, M. Biereth.

Le Havre : de son côté, l'équipe dirigée par S. Costa évolue dans un système de jeu en 5-4-1 : M. Diaw, A. Seko, É. Kinkoué, G. Lloris, Y. Zouaoui, A. Sangante, Y. Namli, R. Ndiaye, Y. Kechta, S. Ebonog, I. Soumaré.

Qui arbitre le match Monaco Le Havre ?

Ruddy Buquet est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Monaco Le Havre ?

Monaco accueille le match au Stade Louis-II.

Quelle est la date et l'heure du match Monaco Le Havre ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 16 août 2025, coup d'envoi 19:00.

Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier