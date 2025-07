Les grandes annonces de Monaco sur les retours de Paul Pogba et Ansu Fati

Il n’y a pas à dire : sur le papier, le mercato de l’AS Monaco suscite une certaine curiosité. Outre Eric Dier, un joueur référencé en Europe, international anglais à 49 reprises, et arrivé en provenance du Bayern Munich, ce sont surtout les arrivées d’Ansu Fati et de Paul Pogba qui tiennent tout le monde en haleine. L’international espagnol, promis à un avenir doré au FC Barcelone, doit se relancer à un an de la Coupe du Monde 2026 après une saison presque blanche et marquée par des pépins physiques (6 matchs de Liga avec le Barça).

Quant au champion du monde 2018, son dernier match remonte à la fin de l’été 2023, et il lui faudra certainement bien plus de temps avant de revenir sur les terrains. Lors de sa présentation, il avait confié son envie d’être présent dès la première journée face à un club qui lui est cher, à savoir Le Havre, mais le directeur général de l’AS Monaco Thiago Scuro avait coupé court à l’idée : «je peux vous garantir que Paul ne sera pas capable d’être sur le terrain contre Le Havre (le 16 août). Il devait sûrement blaguer. Il faut être réaliste et honnête», avait-il rectifié.

Ils sont sur le bon chemin

Pogba a au moins pu retrouver le goût de ce que c’était un vestiaire, ce qui lui avait manqué ces derniers mois lorsqu’il travaillait seul ou avec son préparateur physique pour se remettre en selle. L’ancien joueur de Manchester United s’est même prêté au jeu du bizutage, et il a fait le déplacement avec le groupe monégasque en Angleterre pour un stage de préparation. Hier, il a ainsi assisté à la victoire des siens face à Coventry (5-0), marquée par le triplé d’Akliouche. Au coup de sifflet final, l’entraîneur de l’ASM, Adi Hütter, a répondu à quelques questions. L’occasion, justement, d’évoquer aussi le processus de réathlétisation de Fati et Pogba.

«Ils travaillent sur leur structure physique, leur équilibre. On ne peut pas comparer les deux. Je pense qu’Ansu est un peu plus proche de rejoindre l’équipe. À Barcelone, il n’a pas pu travailler comme il le devait. On essaie de le remettre à niveau, il ne faut pas le faire trop tôt. On fait attention. Tous les deux ont faim de ballon. Ils s’en rapprocheront dans les semaines à venir», a indiqué l’entraîneur autrichien, optimiste dans les propos rapportés par L’Equipe. Pour voir Pogba sur les pelouses de Ligue 1, un processus de trois mois serait attendu.