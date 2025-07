Toulouse recrute Santiago Hildalgo

«Le Toulouse Football Club est ravi d’annoncer l’arrivée de sa deuxième recrue du mercato estival 2025 : Santiago Hidalgo, en provenance du club argentin du CA Independiente», vient d’annoncer le club français. De son côté, le joueur a livré ses premières impressions au site officiel des Pitchounes.

«Je suis très heureux d’être à Toulouse. Je suis très reconnaissant car c’est une très belle opportunité pour continuer ma progression. Quitter l’Argentine représente un défi très important, mais je pense que je suis prêt à le relever. Mon objectif avec le TéFéCé sera de réussir à m’imposer, d’être heureux et épanoui, et que les supporters et mes coéquipiers le soient aussi. Je veux faire une très belle saison !» A lui de jouer !