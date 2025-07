Montpellier : pourquoi ça coince pour Yann Lienard

Désormais en Ligue 2, Montpellier cherche en priorité un gardien de but pour la saison prochaine. Après le départ de Benjamin Lecomte direction Fulham, le club héraultais a ciblé plusieurs profils pour lui succéder et dispose d’une short-list de trois noms. Le premier est le portier canadien de Montreal Jonathan Sirois. Le second, comme nous vous le révélions, n’est autre que le portier camerounais de l’OM Simon Ngapandouetnbu. Enfin, le MHSC souhaitait surtout se faire prêter le jeune gardien de l’AS Monaco Yann Lienard.

Mais depuis plusieurs semaines, le dossier est en stand-by. Les négociations coincent entre les différentes parties. Si Monaco est ouvert à un prêt, ce n’est pas à n’importe quelle condition. En effet, le club de la principauté veut une prise en charge intégrale du salaire de Lienard. Et Montpellier n’est pas en mesure de l’accepter. D’où le fait que les négociations traînent entre l’ASM et Montpellier.