Mercato : énorme retournement de situation pour Endrick

Il y a une poignée de jours, Kylian Mbappé est officiellement devenu le nouveau numéro 10 au Real Madrid. Un club qui va devoir à présent trancher concernant le joueur qui récupérera le n°9, qui était la propriété du Français la saison dernière. Trois joueurs sont en lice. Il y a tout d’abord Franco Mastantuono. La recrue estivale des Merengues pourrait récupérer ce numéro mythique selon Marca. Endrick ou Gonzalo Garcia pourraient également en hériter. On en saura plus sur l’identité du nouveau numéro 9 lorsque les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu auront fait leur choix concernant l’avenir des deux jeunes attaquants.

Endrick ou Gonzalo, une place pour deux

Ce vendredi, AS leur consacre d’ailleurs sa Une. «Endrick ou Gonzalo : telle est la question», écrit la publication espagnole qui explique que les dirigeants et le staff de Xabi Alonso sont en plein dilemme concernant le poste de n°9. Car un seul des deux joueurs restera à Madrid pour être la doublure de Kylian Mbappé, titulaire indiscutable à ce poste. Les Merengues pourraient continuer avec les deux jeunes talents, ce qui ne serait pas forcément un problème financièrement. Mais ils veulent qu’ils continuent à progresser et pour cela l’un d’eux doit s’en aller, a priori sous la forme d’un prêt.

Problème, aucun des deux ne veut partir. AS explique que Gonzalo Garcia, qui a marqué beaucoup de points durant la Coupe du Monde des Clubs cet été, souhaite rester et s’imposer en équipe première, lui qui va discuter prolongation alors que son bail s’achève dans deux ans. Xabi Alonso apprécie son ambition et surtout ses qualités, qui ont été un plus lors du tournoi aux États-Unis. Ce qui lui a ouvert de nombreuses portes, notamment en Premier League où trois clubs sont sur les rangs. Getafe, qui avait discuté d’un prêt avec les Madrilènes avant la compétition, aimerait toujours le récupérer.

Le Brésilien refuse de s’en aller

"Golzalo" a un autre atout dans sa manche puisque son concurrent direct, Endrick, est blessé et out au moins jusqu’au mois de septembre. Ce qui a d’ailleurs poussé le Real Madrid à envisager un prêt il y a quelques jours. En effet, ESPN a révélé la semaine passée que les Merengues souhaitent l’envoyer en prêt. Mais le Brésilien refuse catégoriquement. AS précise qu’Endrick a indiqué à ses dirigeants qu’il ne veut pas s’en aller, même sous la forme d’un prêt. Il n’a pas peur de la concurrence et compte s’imposer cette saison après une première année mitigée.

Même son de cloche de la part de la Cadena SER qui explique que le joueur de 19 ans veut convaincre Xabi Alonso. Il a demandé à ses agents de repousser toutes les offres cet été. Sur le flanc, il est actuellement en lune de miel. Mais il a tout de même emmené avec lui son préparateur physique personnel afin de continuer à travailler et revenir le plus rapidement possible pour se battre pour sa place. Tout cela ne fait pas les affaires du Real Madrid, qui va devoir prendre une décision. Raison pour laquelle d’ailleurs le club n’a pas encore choisi le nouveau propriétaire du n°9.