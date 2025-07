Mercato : coup de tonnerre pour Endrick

La semaine dernière, Endrick, qui vient de fêter ses 19 ans, s’est marié avec sa compagne Gabriely Miranda. Le couple s’était déjà uni civilement en septembre dernier avant de remettre ça cet été lors d’une cérémonie religieuse somptueuse. Ensuite, les deux jeunes mariés se sont envolés pour le Japon où ils passent leur lune de miel. Un temps calme pour l’attaquant avant de revenir à Madrid pour reprendre le travail le 4 août prochain. Mais il ne sera pas avec le groupe dirigé par Xabi Alonso puisqu’il est actuellement blessé.

Un nouveau concurrent dans les pattes

Touché aux ischio-jambiers à la fin du mois de mai, il n’avait pas pu participer à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Il avait malgré tout fait le voyage aux Etats-Unis afin d’être avec le groupe et pour poursuivre sa rééducation. Mais ses efforts n’ont pas été payants puisqu’il a rechuté après avoir repris l’entraînement. Lance! évoquait une absence de 6 semaines. Il y a quelques jours, la presse ibérique, elle, a parlé de 8 à 10 semaines d’absence. Un terrible contre-temps pour Endrick, qui ne peut pas lancer son aventure sous les ordres de Xabi Alonso comme il le souhaite.

Déjà privé de Mondial des Clubs, il va aussi manquer une partie du début de la saison. Pour ne rien arranger, Gonzalo Garcia (21 ans) a profité de son absence et de celle de Kylian Mbappé (forfait lors des premières rencontres) pour marquer des buts (4 buts et 1 assist en 6 apparitions, ndlr) et des points lors de ce tournoi. La Cadena SER a d’ailleurs révélé cette semaine que "Golzalo" va poursuivre au moins jusqu’à la trêve avec les Merengues. Ce sera une occasion en or pour lui d’éclipser le jeune international auriverde en cas de bonnes performances.

Les Merengues et le Brésil poussent pour un prêt

Pour ne rien arranger, ESPN annonce ce vendredi que le staff actuel estime que "Golzalo" possède un profil qui sera plus utile. Xabi Alonso a demandé un joueur à la "Joselu" et le Madrilène de 21 ans semble cocher toutes les cases pour répondre à ses attentes. De plus, on apprend que le club présidé par Florentino Pérez a changé d’avis et est totalement ouvert à l’idée de prêter Endrick en Liga. Ce serait l’occasion pour lui d’enchaîner les matches afin de ne pas freiner sa progression. Une idée qui est aussi celle de Carlo Ancelotti, l’ancien entraîneur du Real Madrid et le nouveau sélectionneur du Brésil.

ESPN explique que le Mister veut que le jeune attaquant participe au Mondial 2026 avec la Seleção. Mais il estime qu’il doit faire un choix cohérent cet été afin de ne pas entraver son évolution. Seul problème, le joueur de 19 ans, dont le retour est prévu pour le mois de septembre, n’est pas séduit par cette option et souhaite rester. Il a d’ailleurs pris en exemple Vinicius Jr, qui s’est accroché et s’est fait une place dans l’équipe. Il ne veut pas partir en prêt comme Reinier, qui ne s’en est pas sorti derrière. A Madrid, on tente de le rassurer en lui disant qu’il ne s’en ira qu’une saison. Affaire à suivre…