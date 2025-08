Liverpool dévoile son tout nouveau maillot domicile !

Adidas a dévoilé le nouveau maillot domicile de Liverpool pour la saison 2025/2026, marquant un retour symbolique entre le club et l’équipementier aux trois bandes. Après avoir collaboré avec New Balance puis Nike les années précédentes, les Reds retrouvent adidas avec une tunique sobre et puissante : un rouge uni, fidèle à l’identité du club, rehaussé par les trois bandes blanches iconiques sur les épaules. Le logo adidas, également blanc, se fond parfaitement dans l’ensemble, tout en apportant une touche de contraste élégante.

Ce design épuré rend hommage à la tradition tout en s’inscrivant dans la modernité. Une tunique simple, mais chargée de sens, pensée pour accompagner Liverpool dans une nouvelle ère de conquêtes. Les supporters saluent déjà un retour aux sources réussi, digne du prestige d’Anfield.