Premier League

Liverpool a bouclé une recrue à 35 M€

Par Maxime Barbaud
1 min.
Giovanni Leoni @Maxppp

Tout est allé très vite dans ce dossier. En quelques heures seulement, Liverpool a réussi à boucler la venue de Giovanni Leoni. Le très jeune (18 ans) défenseur italien va faire l’objet d’un transfert estimé à 35 M€ depuis Parme, où il est encore sous contrat jusqu’en 2029. Il s’y est révélé en fin de saison dernière, devenant titulaire en charnière centrale (17 apparitions en Serie A).

D’après plusieurs sources anglaises et italiennes l’accord a été conclu entre les Reds et le joueur. Celui-ci n’aurait même pas attendu qu’on lui explique le projet pour dire oui. Entre les deux clubs, le feu vert devrait être donné dans les prochaines 24 heures. Leoni remplacera Jarell Quansah, parti au Bayer Leverkusen.

Pub. le - MAJ le
