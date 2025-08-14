Menu Rechercher
Premier League

Man City : ça se confirme pour Gianluigi Donnarumma

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Gianluigi Donnarumma, au PSG @Maxppp

Après l’annonce de son départ du PSG, Gianluigi Donnarumma (26 ans) a tout de suite été lié à un transfert à Manchester City. Mais son agent a calmé le jeu. De plus, le Manchester Evening News a indiqué hier que les Skyblues souhaitaient à tout prix conserver Ederson plutôt que de miser sur l’Italien. Ce jeudi, la Cadena SER apporte des nouvelles sur ce dossier brûlant.

Ainsi, la radio espagnole assure qu’Ederson est tout près de rejoindre la Turquie et Galatasaray. Cela aura donc un effet domino puisque Gigio débarquera ensuite à Manchester. La Cadena SER confirme que c’est bien lui qui a été choisi pour remplacer le Brésilien chez les Skyblues, qui sont bien intéressés par ses services. Affaire à suivre…

