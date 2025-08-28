John Textor envisage de racheter un club historique d’Angleterre
Ancien président de l’Olympique Lyonnais et ex-actionnaire de Crystal Palace, John Textor s’intéresse de près à Sheffield Wednesday et a entamé des démarches en vue d’un possible rachat, rapporte The Guardian. L’Américain a récemment approché les représentants du propriétaire actuel, Dejphon Chansiri, et espère le rencontrer la semaine prochaine après son arrivée au Royaume-Uni. En proie à de graves difficultés financières, le club britannique, quadruple champion d’Angleterre (1903, 1904, 1929 et 1930), serait évalué à près de 100 millions de livres. Un montant que Textor pourrait ne pas être disposé à aligner. Toujours d’après le quotidien britannique, ce dernier est désireux de réinvestir rapidement dans un club anglais après avoir vendu sa participation de 44,9 % dans Crystal Palace à Woody Johnson le mois dernier.
Il voit en Sheffield Wednesday une opportunité de redresser un club historique, un défi similaire à celui relevé avec Botafogo, devenu champion d’Amérique du Sud et du Brésil en 2024. Les Owls traversent une période de crise : salaires impayés, départs de joueurs et entraîneur, effectif réduit, embargo levé sur les transferts, et problèmes de sécurité à Hillsborough. John Textor aurait brièvement consulté le financier Keith Harris au sujet de Sheffield Wednesday, mais a choisi de ne pas l’associer au projet, malgré son expérience dans plusieurs rachats de clubs anglais, comme West Ham, Manchester City et Aston Villa. À noter que malgré ses difficultés, Sheffield Wednesday a éliminé Leeds United (Premier League) au second tour de la League Cup (1-1, 3-0 t.a.b.).
Le tirage au sort de la Ligue des Champions enflamme l'Europe, Manchester United se fait fracasser après l'humiliation contre une D4
