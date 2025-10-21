Prono
Match Arsenal - Atlético en direct commenté
3e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 21 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Arsenal et Atlético (Ligue des Champions UEFA, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue des Champions UEFA entre Arsenal et Atlético. Ce match aura lieu le mardi 21 octobre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Arsenal et Atlético.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Arsenal et Atlético en France ?
Le match est à suivre en direct le 21 octobre 2025 à 21:00 sur CANAL+ SPORT.
- Où voir le match Arsenal Atlético en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Arsenal et Atlético ?
Arsenal : le coach Mikel Arteta a choisi une formation en 4-3-3 : David Raya, M. Lewis-Skelly, Gabriel Magalhães, W. Saliba, J. Timber, D. Rice, Martín Zubimendi, E. Eze, Gabriel Martinelli, V. Gyökeres, B. Saka.
Atlético Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par D. Simeone évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : J. Oblak, D. Hancko, Robin Le Normand, J. Giménez, Marcos Llorente, N. González, Koke, Pablo Barrios, G. Simeone, A. Sørloth, J. Alvarez.
- Qui arbitre le match Arsenal Atlético ?
Davide Massa est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Arsenal Atlético ?
London accueille le match au Emirates Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Arsenal Atlético ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 octobre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Arsenal ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Arsenal : Gabriel Magalhães 57', Gabriel Martinelli 64', V. Gyökeres 67' 70'.