4 - 0
87'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 3e journée
Arsenal
4 - 0
MT : 0-0
87'
Atlético
Temps forts
70'
4 - 0
V. Gyökeres (PD Gabriel Magalhães)
67'
3 - 0
V. Gyökeres
64'
2 - 0
Gabriel Martinelli (PD M. Lewis-Skelly)
57'
1 - 0
Gabriel Magalhães (PD D. Rice)
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
1 1.48 N 4.10 2 5.90
Classement live 3 Arsenal 9 18 Atlético 3
Possession 53% Arsenal Atlético
Tirs 18 11 10 7 1 11
Grosses occasions créées 83% Arsenal 5 Atlético 1
Compositions Arsenal 4-3-3 Atlético 4-4-2
Qui va gagner ?
ARS
NUL
ATM
1 1.48 N 4.1 2 5.9
300 participants Terminé
Grosses occasions créées
#1 Logo Arsenal FC Declan Rice 2 #2 Logo Arsenal FC Martín Zubimendi 1 #3 Logo Arsenal FC Gabriel Magalhães 1
Tirs (%)
#1 Logo Arsenal FC Viktor Gyökeres 3/3 100% #2 Logo Arsenal FC Gabriel Martinelli 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Arsenal FC Bukayo Saka 3 #2 Logo Arsenal FC Jurriën Timber 2 #3 Logo Arsenal FC Myles Lewis-Skelly 2
Fautes subies
#1 Logo Arsenal FC Viktor Gyökeres 4 #2 Logo Atlético Madrid Pablo Barrios 3 #3 Logo Atlético Madrid Nicolás González 2
Tirs (%)
#1 Logo Atlético Madrid Julián Álvarez 0/3 0% #2 Logo Atlético Madrid Giuliano Simeone 0/2 0% #3 Logo Atlético Madrid Dávid Hancko 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Atlético Madrid Pablo Barrios 4/5 80% #2 Logo Atlético Madrid Giuliano Simeone 6/8 75% #3 Logo Arsenal FC Martín Zubimendi 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Arsenal FC Bukayo Saka 3 #2 Logo Arsenal FC Gabriel Martinelli 2 #3 Logo Atlético Madrid Dávid Hancko 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Atlético Madrid José María Giménez 2/2 100% #2 Logo Atlético Madrid Robin Le Normand 2/2 100% #3 Logo Arsenal FC Gabriel Magalhães 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Atlético Madrid Julián Álvarez 0/9 0% #2 Logo Arsenal FC Gabriel Martinelli 0/7 0% #3 Logo Arsenal FC William Saliba 0/6 0%
Dribbles subis
#1 Logo Atlético Madrid Dávid Hancko 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC William Saliba 0/4 0% #2 Logo Arsenal FC Viktor Gyökeres 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo Arsenal FC Declan Rice 42/43 98% #2 Logo Arsenal FC William Saliba 73/76 96% #3 Logo Atlético Madrid Pablo Barrios 51/55 93%

Probabilité de victoire
51% 36% 13%
Série en cours
V
V
V
V
V
V
V
N
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 33% 1 Nul 67% 2 Victoires

Kai Havertz Kai Havertz Blessure au genou Martin Ødegaard Martin Ødegaard Lésion du ligament collatéral tibial du genou Noni Madueke Noni Madueke Blessure au genou Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu
Ilias Kostis Ilias Kostis Lésion du ligament croisé antérieur du genou Nahuel Molina Nahuel Molina Ischio-jambiers Jan Oblak Jan Oblak Inconnu José María Giménez José María Giménez Blessure à la cheville José María Giménez José María Giménez Blessure musculaire Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure musculaire Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure à la cuisse

Match Arsenal - Atlético en direct commenté

3e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 21 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Arsenal et Atlético (Ligue des Champions UEFA, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue des Champions UEFA entre Arsenal et Atlético. Ce match aura lieu le mardi 21 octobre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Arsenal et Atlético.

Arbitres

Davide Massa arbitre principal
0
1
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Stefano Alassio arbitre assistant
Filippo Meli arbitre assistant
Matteo Marcenaro quatrième arbitre
Jérôme Brisard arbitre VAR
Daniele Chiffi arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Emirates Stadium London
Emirates Stadium
  • Année de construction : 2006
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 60383
  • Affluence moyenne : 50051
  • Affluence maximum : 60383
  • % de remplissage : 86

Date 21 octobre 2025 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 3
Diffusion CANAL+ SPORT
Code ARS-ATM
Zone Europe
Équipe à domicile Arsenal
Équipe à l'extérieur Atlético Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

