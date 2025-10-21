Menu Rechercher
LdC : Willian Pacho marque son tout premier but pour le PSG

Par Matthieu Margueritte
Tout sourit à Willian Pacho ! Alors qu’il est bien parti pour prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, le défenseur équatorien a parfaitement lancé les champions d’Europe en titre dans ce match de Ligue des Champions contre le Bayer Leverkusen.

PACHO LANCE LE PSG APRÈS 7 MINUTES DE JEU 🤩

C'est le premier but en club de la carrière du défenseur équatorien 😳

Après une combinaison sur corner entre Nuno Mendes et Achraf Hakimi, le latéral portugais a délivré un centre parfait pour Pacho venu crucifier le portier adverse et ouvrir le score dès la septième minute. C’est d’ailleurs le tout premier but de Pacho sous le maillot parisien.

