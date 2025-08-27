PSG : Luis Enrique a eu des doutes en Ligue des Champions

Vainqueur de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, Luis Enrique a réussi son défi. Le coach espagnol a ainsi permis au club francilien de remporter cette compétition pour la première fois de son histoire. Un achèvement historique pour Luis Enrique qui avait déjà réalisé cette performance en 2015 avec le FC Barcelone. Pourtant tout n’a pas été simple puisque les Franciliens avaient terminé à la quinzième place lors de la phase de ligue et avaient dû batailler pour s’extraire de la première partie de compétition. Dans un entretien pour le site du PSG, l’homme de 55 ans a admis qu’il avait eu des doutes sur la victoire finale en début de saison.

«Je dois être honnête, c’était presque impossible de penser à la victoire finale. Nous avions beaucoup d’occasions créées, sans parvenir à marquer. Nous avons abordé le problème en nous demandant "Pourquoi ne pas se concentrer sur autre chose ? Pourquoi ne pas chercher le joueur le mieux placé dans la surface ?". Je pense que nos statistiques ont changé après cela, les victoires sont venues automatiquement, nous avons retrouvé notre confiance», a-t-il confié.