Menu Rechercher
Commenter 8
Ligue des Champions

PSG : Luis Enrique dévoile ses grands objectifs

Par Aurélien Macedo
1 min.
Luis Enrique avec le PSG @Maxppp

Alors que le Paris Saint-Germain est l’actuel tenant du titre en Ligue des Champions. Alors que le tirage au sort de l’édition 2025/2026 aura lieu ce jeudi, le coach des Franciliens Luis Enrique s’est exprimé dans un entretien pour le site du PSG. Le coach espagnol a notamment affirmé ses ambitions pour l’exercice qui vient de débuter.

La suite après cette publicité

«L’objectif est d’abord de s‘améliorer en tant qu’équipe, à la fois en attaque et en défense. Nous pouvons encore identifier des phases de jeu pour progresser. En termes de titres, nous voulons être prêts à tous les jouer. Nous croyons tous que nous pouvons les gagner et répéter cet exploit cette année, ce qui nous ferait entrer dans l’histoire de manière spectaculaire. Cela nous motive particulièrement», a-t-il confié. 

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Luis Enrique

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Enrique Luis Enrique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier