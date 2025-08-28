PSG : Luis Enrique dévoile ses grands objectifs

Alors que le Paris Saint-Germain est l’actuel tenant du titre en Ligue des Champions. Alors que le tirage au sort de l’édition 2025/2026 aura lieu ce jeudi, le coach des Franciliens Luis Enrique s’est exprimé dans un entretien pour le site du PSG. Le coach espagnol a notamment affirmé ses ambitions pour l’exercice qui vient de débuter.

La suite après cette publicité

«L’objectif est d’abord de s‘améliorer en tant qu’équipe, à la fois en attaque et en défense. Nous pouvons encore identifier des phases de jeu pour progresser. En termes de titres, nous voulons être prêts à tous les jouer. Nous croyons tous que nous pouvons les gagner et répéter cet exploit cette année, ce qui nous ferait entrer dans l’histoire de manière spectaculaire. Cela nous motive particulièrement», a-t-il confié.