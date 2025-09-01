Le PSG envoie Carlos Soler à la Real Sociedad

C’était pressenti, c’est désormais officiel. N’entrant plus dans les plans de Luis Enrique, Carlos Soler va découvrir un nouveau challenge. Ce jour, le club de la capitale a ainsi annoncé le transfert de son protégé du côté de la Real Sociedad. Montant de l’opération ? 8 millions d’euros. Prêté sans option d’achat à West Ham la saison passée, Soler, 28 ans, va cette fois-ci retrouver un championnat qu’il connait bien, la Liga, pour y avoir débuté sa carrière, avec Valence, s’imposant comme l’un des meilleurs milieux de terrain.

«La Real Sociedad et le Paris Saint-Germain ont conclu un accord pour le transfert de Carlos Soler au club txuri urdin. La Real a également conclu un accord avec le joueur jusqu’à la fin de la saison 28-29, avec une option pour le club de prolonger le contrat d’une saison supplémentaire», indique le communiqué du club basque.