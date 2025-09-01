Le PSG cède définitivement Marco Asensio au Fenerbahçe

L’aventure entre Marco Asensio et le Paris Saint-Germain est officiellement terminée. Arrivé dans la Ville Lumière à l’été 2023, l’ancien joueur du Real Madrid a finalement décidé de quitter l’Hexagone. Prêté à Aston Villa la saison dernière, l’Espagnol rejoint finalement Fenerbahce.

«Notre club a trouvé un accord avec l’équipe de France du Paris Saint-Germain pour le transfert définitif du footballeur espagnol Marco Asensio. Le milieu de terrain expérimenté de 29 ans a signé un contrat qui le lie aux couleurs jaune et bleu marine pour 3+1 ans», précise le communiqué de la formation stambouliote pour officialiser la nouvelle. Auteur de 7 buts et 11 passes décisives en 47 matches toutes compétitions confondues sous le maillot du PSG, l’international espagnol (38 sélections, 2 buts) va donc poursuivre sa carrière en Super Lig.

Asensio rejoint Skriniar

N’entrant plus dans les plans de Luis Enrique, le gaucher d’1m82 quitte donc la Ville Lumière après une fin de saison dernière plus qu’encourageante. Fort de 8 buts et 1 offrande en 21 matches, le milieu offensif s’était rapidement intégré au collectif des Villans.

Séduit par son profil, Fenerbahce - qui a déjà récupéré Milan Skriniar - a finalement accédé aux demandes du PSG et va ainsi débourser près de 20 millions d’euros pour s’attacher définitivement les services du natif de Palma de Majorque. De son côté, le PSG poursuit lui son opération dégraissage…