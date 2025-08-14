Barça : Joan Garcia n’a pas été inquiet pour son inscription

Inscrit sur la liste de la Liga ce mercredi soir après que la blessure de Marc-André ter Stegen soit reconnue comme blessure longue durée, le gardien du FC Barcelone, Joan Garcia, sera bien présent ce samedi pour la reprise du championnat face à Majorque. Le gardien de 24 ans s’est confié dans un entretien à Mundo Deportivo. Et pour ce dernier, la situation floue autour de son inscription ne l’a pas inquiété.

La suite après cette publicité

«Je n’ai pas souffert. Finalement, quand j’ai signé, je savais déjà ce qui m’attendait. J’étais et je suis toujours prêt à l’affronter, et je suis serein. Je l’ai toujours été, et je le suis toujours. C’est ce qu’ils me disent : le calme, que tout ira bien, et j’ai confiance en eux. Je n’ai jamais douté de mon avenir ni de mon parcours sportif. Évidemment, venant de l’Espanyol, j’avais quelques questionnements, mais je n’en avais aucun sur le plan sportif», a-t-il déclaré.