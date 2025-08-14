PSG : Vitinha se livre sur le Ballon d’Or

Après Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, Vitinha figure lui aussi parmi les candidats sérieux au Ballon d’Or 2025. Le milieu portugais du PSG, récemment nominé dans la prestigieuse liste de 30 joueurs, s’est exprimé sur cette reconnaissance individuelle, tout en rappelant l’importance du collectif après la victoire du PSG contre Tottenham en Supercoupe de l’UEFA. « C’est vraiment une sensation positive. J’ai eu l’occasion de dire, lors de la publication de la liste, que j’étais heureux de cette reconnaissance individuelle, mais seulement après le succès collectif. Nous n’avons atteint ce niveau que grâce au succès collectif », a-t-il souligné.

Conscient de la valeur d’une telle nomination, Vitinha a également affiché ses ambitions : « heureusement, je suis nominé et j’espère rester le plus haut possible dans la liste. » Une déclaration qui témoigne à la fois de sa fierté personnelle et de sa détermination à poursuivre sur cette dynamique, portée par les performances du PSG. Cependant, contrairement à Hakimi, Vitinha n’a pas exprimé son souhait d’être le Ballon d’Or. Réponse le 22 septembre prochain.