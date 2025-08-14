Menu Rechercher
Commenter 18

PSG : Vitinha se livre sur le Ballon d’Or

Par Allan Brevi
1 min.
Vitinha à la fin de la rencontre entre l'Ecosse et le Portugal @Maxppp

Après Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, Vitinha figure lui aussi parmi les candidats sérieux au Ballon d’Or 2025. Le milieu portugais du PSG, récemment nominé dans la prestigieuse liste de 30 joueurs, s’est exprimé sur cette reconnaissance individuelle, tout en rappelant l’importance du collectif après la victoire du PSG contre Tottenham en Supercoupe de l’UEFA. « C’est vraiment une sensation positive. J’ai eu l’occasion de dire, lors de la publication de la liste, que j’étais heureux de cette reconnaissance individuelle, mais seulement après le succès collectif. Nous n’avons atteint ce niveau que grâce au succès collectif », a-t-il souligné.

La suite après cette publicité

Conscient de la valeur d’une telle nomination, Vitinha a également affiché ses ambitions : « heureusement, je suis nominé et j’espère rester le plus haut possible dans la liste. » Une déclaration qui témoigne à la fois de sa fierté personnelle et de sa détermination à poursuivre sur cette dynamique, portée par les performances du PSG. Cependant, contrairement à Hakimi, Vitinha n’a pas exprimé son souhait d’être le Ballon d’Or. Réponse le 22 septembre prochain.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (18)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

PSG
Ousmane Dembélé
Achraf Hakimi
Vitinha

En savoir plus sur

PSG Logo Paris Saint-Germain
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
Achraf Hakimi Achraf Hakimi
Vitinha Vitinha
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier