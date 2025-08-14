OL : Paulo Fonseca est cash sur le cas Matic

De passage face à la presse, Paulo Fonseca a évoqué le mercato. «Je suis très satisfait de l’effectif dont je dispose. C’est vrai que le marché est encore ouvert et que nous avons la possibilité de recruter d’autres joueurs, mais je suis totalement satisfait de ceux qui sont arrivés et de ceux qui sont restés. Je suis également satisfait des jeunes joueurs.»

Il a ensuite été questionné sur les joueurs, qui bénéficient d’un bon de sortie cet été comme Nemanja Matic. « Pour Matić, nous essayons de trouver ensemble la meilleure solution pour tout le monde.» Un départ dans les prochaines semaines est attendu.