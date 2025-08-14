OL : Khalis Merah choque Corentin Tolisso

En conférence de presse ce jeudi, Paulo Fonseca a été questionné sur Khalis Merah (18 ans), la belle surprise estivale de l’OL. Le Portugais a été clair : « je suis très content, très satisfait du travail et du courage de ce jeune joueur. Les jeunes ont des qualités et ils ont beaucoup progressé cette semaine, mais nous devons choisir le bon moment pour les faire jouer. Il faut un contexte positif. Mais je pense que nous avons deux ou trois jeunes joueurs qui pourront aider l’équipe.» Corentin Tolisso est aussi impressionné par lui.

« Khalis Merah a bluffé tout le monde. Je l’avais vu l’année dernière, lors de la dernière semaine, et on voyait déjà que c’était un jeune avec un gros potentiel, qui prenait souvent les bonnes décisions. Là, je joue avec lui depuis début juillet. C’est un joueur très intelligent, avec une qualité technique hors norme. Surtout, il a une bonne mentalité, et c’est essentiel. Il sait que ce n’est pas la fin du chemin, qu’il a encore beaucoup à faire. S’il reste humble, je pense qu’il ira très loin. C’est super pour nous qu’il intègre le groupe pro et qu’il puisse jouer avec nous.» Le jeune joueur appréciera.

