RC Lens : Pierre Sage ne veut pas se venger de l’OL

La Ligue 1 est de retour et, comme chaque été, des visages bien connus de notre championnat arborent de nouvelles couleurs. C’est notamment le cas de Pierre Sage. Auteur d’un mandat mémorable avec l’OL qui s’est achevé en janvier dernier, l’entraîneur de 46 ans a repris du service cet été du côté du RC Lens. Et ironie du calendrier, la première journée de cette nouvelle saison de Ligue 1 oppose son nouveau club à…son ancien club. Interrogé avant ce rendez-vous spécial au micro de BeIN Sports, l’ancien entraîneur des Gones a expliqué qu’il n’était animé par aucun sentiment de revanche avant la rencontre de ce samedi :

«De l’impatience de valider ce qu’on a vécu cet été. On veut voir si ce qu’on a travaillé est assimilé. Dans les relations, dans ce que représente le club, familial, simple et travailleur, je pense qu’on est alignés. Il faudra laisser du temps pour savoir ça. Il fallait que ce match contre l’OL tombe. On n’en parlera plus et on pourra se concentrer sur les autres matches après. Un sentiment de revanche contre l’OL ? Non, vraiment pas. On va juste chercher à appliquer ce qu’on a travaillé lors de la préparation.»