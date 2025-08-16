Warren Caddy suscite de nombreuses convoitises
1 min.
@Maxppp
Parti du Paris FC il y a un an pour rejoindre Lausanne-Ouchy en Suisse, Warren Caddy continue de susciter les convoitises. Alors que nous vous révélions il y a quelques jours que Lausanne-Ouchy bloquait le départ de l’attaquant de 28 ans vers Troyes, d’autres formations sont également à l’affût.
La suite après cette publicité
D’après nos indiscrétions, la formation turque de Sakaryaspor, le FC Saint-Gall, Düsseldorf, un club marocain (qui a même formulé une offre) et un club des émirats sont intéressés par celui qui a inscrit 18 buts en 29 rencontres de D2 suisse. Reste désormais à savoir qui raflera la mise pour Caddy, qui souhaite partir. Il disposait d’un bon de sortie après une saison.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer