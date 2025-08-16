Menu Rechercher
Warren Caddy suscite de nombreuses convoitises

Par Sebastien Denis - Josué Cassé
1 min.
Warren Caddy sous les couleurs du Paris FC. @Maxppp

Parti du Paris FC il y a un an pour rejoindre Lausanne-Ouchy en Suisse, Warren Caddy continue de susciter les convoitises. Alors que nous vous révélions il y a quelques jours que Lausanne-Ouchy bloquait le départ de l’attaquant de 28 ans vers Troyes, d’autres formations sont également à l’affût.

D’après nos indiscrétions, la formation turque de Sakaryaspor, le FC Saint-Gall, Düsseldorf, un club marocain (qui a même formulé une offre) et un club des émirats sont intéressés par celui qui a inscrit 18 buts en 29 rencontres de D2 suisse. Reste désormais à savoir qui raflera la mise pour Caddy, qui souhaite partir. Il disposait d’un bon de sortie après une saison.

