Coupe de France : Avranches est en feu après sa qualification historique face à Brest

C’est la magie de la Coupe de France. Depuis des décennies, des équipes amatrices ont le don d’éliminer des formations de Ligue 1. Ce vendredi, avec l’entrée en lice des équipes de l’élite en 32es de finale, les premières surprises de la saison pouvaient avoir lieu. Et alors qu’Angers s’est qualifié difficilement aux tirs au but contre Les Herbiers, réduits à dix dès la 53e minute de jeu, Brest n’a pas connu le même sort face à Avranches. Bousculés tout au long de la rencontre et réduits à dix dès la 21e minute de jeu, les Bretons ont été éliminés par la formation de N2.

Après une entame difficile, Brest a cru sauver sa soirée avec un superbe retourné de Rémy Labeau-Lascary peu après la demi-heure de jeu (1-1, 33e). Réduits à dix, les Bretons ont cherché à sauver leur peau, mais ont finalement été amenés aux tirs au but. Après un raté initial de Romain Del Castillo, les Ty-Zefs n’ont pas pu sauver leur peau car Avranches n’a raté aucune de ses tentatives. Un dénouement heureux pour la formation de National 2 qui a fait exulter le stade René-Fenouillére.

C’était la fête à Avranches !

Après la rencontre, les Brestois ont fait part de leur désillusion. Malgré un ultime baroud d’honneur, les Bretons n’ont pas su rivaliser avec l’intensité mise par les locaux, très déterminés à l’idée de se qualifier pour réaliser l’exploit : «on sait que les matches sont compliqués car en face, les joueurs jouent à 100 %. On n’est pas bien rentré dans le match, mais on s’est bien remis dedans. Après, c’est les penaltys, on n’a pas eu de réussite.» En face, la fête était totale.

Héros de la soirée pour avoir repoussé la tentative de Romain Del Castillo, Anthony Beuve, portier du club de N2, était aux anges après cette folle soirée : «il ne faut pas minimiser ce qu’on a fait. C’est un club qui a fait la Ligue des champions l’année dernière. Nous, on est dans une phase difficile, mais on sait se sublimer dans ce genre de match. On a montré qu’on était une équipe joueuse, on n’a pas concédé trop d’occasions. Les pénaltys, c’est un domaine que j’affectionne. Il y a une émotion oui.» La soirée ne fait que commencer à Avranches où un envahissement de terrain de joie a eu lieu après le match.