Ligue 1

Strasbourg va accueillir une 15e recrue cet été

Par Jordan Pardon
Liam Rosenior, le nouvel entraineur de Strasbourg @Maxppp

Pas de doutes, Strasbourg est le grand animateur de ce mercato en Ligue 1. S’ils ont vendu pour plus de 50 M€ cet été (Habib Diarra, Mamadou Sarr entre autres), les Strasbourgeois ont dépensé plus du double en arrivées. Panichelli, Högsberg, Amougou, Omobamidele, Barco, Coulibaly Samuel-Smith, Diop, Amo-Ameyaw, Oyedele, Penders, Paez, Sarr, et donc Bajic ce matin, ont tous rejoint le club.

Ils seront prochainement rejoints par un autre espoir : Rafael Luís. Comme le révèle le média portugais Record, ce milieu défensif de 20 ans va être prêté avec option d’achat par Benfica, son club formateur. Il devrait ainsi être le quinzième joueur à rejoindre le Racing lors de ce mercato.

Pub. le - MAJ le
