Le RC Strasbourg signe Stefan Bajic
À quelques heures du début de la saison, avec un déplacement à Metz ce dimanche en Ligue 1, le RC Strasbourg a officialisé la signature d’un nouveau gardien : Stefan Bajic. Le portier de 23 ans, formé à Saint-Étienne, était à l’essai du côté de la Meinau depuis le 24 juillet, et il a finalement convaincu les dirigeants strasbourgeois de le recruter pour une saison, soit jusqu’en juin 2026. Il devrait être le numéro 3 dans la hiérarchie, derrière le titulaire belge Mike Penders et sa doublure suédoise Karl-Johan Johnsson.
Le gardien de but s’est engagé jusqu’en 2026.
Il arrive libre après un essai concluant cet été 🤝
«Le gardien de but s’est engagé avec le Racing jusqu’en 2026. Stefan Bajic a découvert la Ligue 1 avec son club formateur l’AS Saint-Etienne à seulement 17 ans. Le gardien de but aux 23 sélections dans les différentes équipes de France jeunes a ensuite porté les couleurs de Pau, Valenciennes et Bristol. Il arrive libre après un essai concluant avec le Racing cet été», indique le communiqué du RCSA.
