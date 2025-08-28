C4 : Strasbourg élimine Brondby dans un match fou

Accroché après un match nul 0-0 sur sa pelouse, le Racing Club de Strasbourg se déplaçait ce jeudi du côté du Danemark pour affronter le club de Brondby. Et ce match ne débutait pas de la meilleure des façons. Suite à une longue touche de Sean Klaiber, Daniel Wass se fendait d’une reprise de volée qui passait au-dessus du cadre (10e). Cependant, Strasbourg répondait vite. Felix Lemaréchal lançait en profondeur Emnuel Emegha qui concluait d’un piqué en profitant de l’attentisme de Patrick Pentz (1-0, 15e). Strasbourg n’était pas à l’abri et c’étaient les Danois qui essayaient d’égaliser. Cependant, c’est bien Ismaël Dououré qui allait doubler la mise d’une frappe lointaine où Patrick Pentz était coupable d’une faute de main (2-0, 40e).

Toutefois, les Danois reprenaient vite espoir puisque d’un coup de casque, Daniel Wass réduisait l’écart juste avant la pause (2-1, 44e). Au retour des vestiaires, les Alsaciens repartaient de l’avant avec des grosses frappes de Valentin Barco (48e) et Diego Moreira (50e). Finalement, Strasbourg allait se mettre à l’abri en contre. Diego Moreira mettait sur orbite Emanuel Emegha qui allait tenter une frappe croisée. Le ballon rebondissait sur le suspect Patrick Pentz encore fautif avant d’aller au fond des filets (3-1, 66e). Brondby n’était pas sonné et réagissait avec une belle tentative de Nicolai Vallys qui allait au-dessus (76e). Puis sur un coup franc indirect dans la surface alsacienne, Michael Gregoritsch allait relancer les locaux (3-2, 85e). Strasbourg avait une balle de match juste derrière, mais Joaquin Panichelli était contré dans une frappe à bout portant par un défenseur (90e +2). Finalement, Strasbourg s’impose 3-2 et se qualifie bien pour la phase de ligue de la Ligue Europa Conference.