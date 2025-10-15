Lionel Messi devient le meilleur passeur de l’histoire en sélection

Dans la démonstration de l’Argentine face à Porto Rico (6-0) cette nuit en amical, Lionel Messi a encore marqué l’histoire. Auteur de 2 passes décisives, le capitaine de l’Albiceleste est désormais le meilleur passeur de l’histoire en sélection nationale, avec 60 offrandes, dépassant Neymar (59). À 38 ans, la légende argentine continue d’écrire sa légende, guidant encore les Champions du Monde 2022 avec son talent et sa vision de jeu inégalée.

Toujours aussi influent dans le collectif de Lionel Scaloni, Messi a orchestré le festival offensif argentin, avant que Lautaro Martínez, entré en jeu, ne s’offre un doublé. Une nouvelle soirée record pour le numéro 10, qui prouve que même après avoir tout gagné, il reste animé par la même soif de perfection et de football. De son côté, Cristiano Ronaldo s’est, lui aussi, offert un doublé, contre la Hongrie lors des matches de qualifactions pour le Mondial 2026.