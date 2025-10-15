Amical : l’Argentine colle 6 buts à Porto Rico grâce à un grand Lionel Messi

En match amical cette nuit, l’Argentine a offert un véritable récital face à Porto Rico, s’imposant 6-0. Portée par un Lionel Messi inspiré, auteur de 2 passes décisives, l’Albiceleste a déroulé son football avec aisance. Le duo De Paul-Lo Celso a régné dans l’entrejeu, dictant le tempo. En défense, Leonardo Balerdi, titularisé d’entrée, s’est montré assez solide, contribuant à garder les cages inviolées. Entré à la 61e minute, Lautaro Martínez a profité de la fin de rencontre pour s’offrir un doublé et alourdir la note.

Cette rencontre a aussi marqué un moment historique : Lionel Messi est désormais le meilleur passeur décisif de l’histoire en sélection nationale, avec 60 offrandes, devançant Neymar (59). À quelques mois du Mondial 2026, la sélection argentine, Championne du Monde en titre, confirme qu’elle reste l’une des grandes favorites. Avec un collectif toujours aussi huilé et un Messi encore décisif à 38 ans, l’équipe de Lionel Scaloni affiche une continuité rare au plus haut niveau, laissant entrevoir de nouveaux exploits à venir.