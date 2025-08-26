Premier League
Strasbourg : ça tombe à l’eau pour Julio Enciso
Le groupe BlueCo devait accueillir une nouvelle pépite dans ses rangs. Effectivement, Chelsea comptait s’offrir Julio Enciso (Brighton) et le prêter pour une saison à Strasbourg. Un joli coup tant le milieu offensif paraguayen de 21 ans est considéré comme prometteur.
Mais l’opération est tombée à l’eau ce mardi. Comme l’indique TyC Sports, BlueCo a décidé de retirer son offre pour des raisons médicales. On rappelle que le joueur est actuellement out pour le début de saison à cause d’une opération au genou et il devrait donc rester chez les Seagulls.
