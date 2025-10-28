Nice : la sortie médiatique remarquée de Franck Haise sur Jonathan Clauss

Passeur puis buteur lors de Rennes-Nice (victoire, 1-2), dimanche dernier, Jonathan Clauss a laissé sa place à la mi-temps suite à une blessure à une hyperextension du genou. À la veille de la réception de Lille, Franck Haise a donné des nouvelles de son latéral droit, qui n’a pas participé à l’entraînement collectif de ce mardi après-midi, en conférence de presse. Et en profiter, semble-t-il, pour faire passer quelques messages.

« Il n’y a pas grand-chose de méchant, donc on verra comment il est. Ça ne nécessitait même pas d’examens approfondis. Ce qui est sûr, c’est que s’il est absent plusieurs semaines, ce n’est pas à cause du genou », a-t-il déclaré dans un premier temps. Lorsqu’il a été interrogé sur d’éventuelles tensions, l’ex-coach du RC Lens a rajouté : « il y a des choses qui sortent et qui ne sortent pas de chez nous, ça m’embête. » Pour rappel, Clauss était tout proche de quitter Nice l’été dernier pour rejoindre Leverkusen.