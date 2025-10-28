Strasbourg : Liam Rosenior s’excuse après ses propos sur Malick Fofana

Ce dimanche, l’Olympique Lyonnais a battu le Racing Club de Strasbourg (2-1) dans un sacré choc de haut de tableau. Un match après lequel le coach Liam Rosenior a dégoupillé. Excédé lors de l’expulsion d’Ismaël Doukouré coupable d’un tacle dangereux sur Malick Fofana, il avait montré son agacement et refusé d’admettre que le tacle de son joueur était dangereux : « non. Ce n’est peut-être pas votre avis, mais c’est le mien. L’arbitre a jugé la blessure pas l’action.»

La suite après cette publicité

«Aujourd’hui, ce carton rouge ne doit jamais être rouge, c’est un carton jaune. C’est un tacle par le côté, on voit qu’il essaye d’avoir le ballon avec son pied droit. J’espère vraiment que Malick Fofana va bien, mais, pour moi, ce n’est pas carton rouge. Ce qui m’énerve le plus, c’est que l’arbitre est allé revoir les images donc j’ai du mal à comprendre cette décision», a-t-il poursuivi. Ce mardi en conférence de presse à la veille du duel entre Strasbourg et Auxerre, le coach anglais a fait son mea culpa : «on fait tous des erreurs, j’ai réagi à chaud. J’ai eu tort sur le carton rouge. Je m’excuse. J’espère que Malick Fofana se rétablira rapidement.»