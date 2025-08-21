Strasbourg : une 16e et une 17e recrue vont débarquer !

Depuis son rachat en 2023 par le consortium américain BlueCo, également propriétaire de Chelsea, Strasbourg continue de s’affirmer comme l’un des grands animateurs du marché français. L’été dernier, le Racing avait déjà fait parler sa fièvre acheteuse, avec plus de 60 millions d’euros dépensés sur presque 10 joueurs. Un record renvoyé au rayon des archives, puisque le club a dépensé pour plus de 100 millions d’euros cet été.

Panichelli (16,5 M€), Högsberg (15 M€), Amougou (15 M€), Omobamidele (10 M€), Barco (10 M€), Coulibaly (7,5 M€), Samuels-Smith (7,5 M€), Diop (7,5 M€), Amo-Ameyaw (7 M€), Oyedele (7 M€), Penders (prêt), Paez (prêt), Sarr (prêt), Rafael Luis (prêt) et Bajic (libre), ont ainsi tous débarqué dans l’Est de la France cet été (le club a aussi vendu pour plus de 50 M€). Et ils seront encore rejoints dans les prochains jours par de nouveaux renforts.

L’axe Chelsea - Strasbourg tourne encore à plein régime

Comme révélé hier soir par la presse anglaise, Julio Enciso était annoncé proche de Strasbourg. Selon Fabrizio Romano, tout est désormais bouclé pour l’arrivée du Paraguayen de 21 ans, qui va rejoindre BlueCo pour un montant de 20 millions d’euros. Le joueur passera la saison à venir en France, puis débarquera à Chelsea dès l’été prochain. Un contrat jusqu’en 2031, plus une année en option, lui est réservé. Enciso devrait être la 16e recrue du Racing cet été… et pas la dernière.

D’après L’Équipe, des contacts ont aussi été établis avec Chelsea pour Genesis Antwi. L’international suédois U19 a même visité les installations de Strasbourg la semaine dernière et un transfert est désormais à l’étude pour le joueur de 18 ans. Pour étoffer son secteur offensif, le Racing suivrait aussi Samuel Edozie (22 ans), de Southampton, tandis qu’au milieu, Valentin Atangana est toujours ardemment courtisé, comme nous vous en parlons depuis plusieurs semaines. Les dix derniers jours promettent d’être agités à Strasbourg, et ça commence dès ce soir avec la réception de Brondby en barrage de C4.