Ligue 1
Messi prêté à Pau
1 min.
@Maxppp
C’est désormais officiel. Le prometteur milieu offensif, Rayane Messi, a été prêté à Pau jusqu’à la fin de la saison 2025-2026. Leader de la génération 2007 et international français dans toutes les catégories de jeunes des U16 aux U19, Rayane Messi s’était engagé avec Strasbourg en août 2024.
La suite après cette publicité
Racing Club de Strasbourg Alsace @RCSA – 16:46
𝙍𝙖𝙮𝙖𝙣𝙚 𝙈𝙚𝙨𝙨𝙞 𝙥𝙧𝙚̂𝙩𝙚́ 𝙖̀ 𝙋𝙖𝙪Voir sur X
Le prometteur milieu offensif a été prêté à Pau jusqu’à la fin de la saison 2025-2026.
Le communiqué 👉
Le prometteur milieu offensif a été prêté à Pau jusqu’à la fin de la saison 2025-2026.
Le communiqué 👉
«Après avoir prolongé son contrat jusqu’en 2030, il disputera la saison 2025-2026 à Pau, en Ligue 2 BKT, qu’il rejoint en prêt», ajoute le communiqué du club alsacien, très actif lors de cette période estivale.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer