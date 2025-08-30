Messi prêté à Pau

C’est désormais officiel. Le prometteur milieu offensif, Rayane Messi, a été prêté à Pau jusqu’à la fin de la saison 2025-2026. Leader de la génération 2007 et international français dans toutes les catégories de jeunes des U16 aux U19, Rayane Messi s’était engagé avec Strasbourg en août 2024.

«Après avoir prolongé son contrat jusqu’en 2030, il disputera la saison 2025-2026 à Pau, en Ligue 2 BKT, qu’il rejoint en prêt», ajoute le communiqué du club alsacien, très actif lors de cette période estivale.