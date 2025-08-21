Menu Rechercher
0 - 0
45+4'
UEFA Europa Conference League 2025/2026 Barrages
Strasbourg
0 - 0
45+4'
Brøndby
Diffusé sur BFM Alsace, Twitch
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Possession 74% Strasbourg Brøndby
Tirs 7 4 3 3 0 3
Compositions Strasbourg 3-5-2 Brøndby 3-4-3
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 RCSA N NUL 2 BIF
552 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Strasbourg Joaquín Panichelli 2/3 67%
Fautes subies
#1 Logo Strasbourg Ismaël Doukouré 2
Passes (%)
#1 Logo Strasbourg Andrew Omobamidele 55/55 100% #2 Logo Strasbourg Mamadou Sarr 38/42 90% #3 Logo Strasbourg Ismaël Doukouré 35/41 85%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
N
V
D
D
V
V
V
D
D
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Diego Moreira Diego Moreira Blessure à la cuisse Mathis Amougou Mathis Amougou Blessure à la cuisse Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure au mollet Sékou Mara Sékou Mara Blessure à la cheville Junior Mwanga Junior Mwanga Inconnu

Top commentaires

Bastos 🔴🟡 20:13 J&#x27;espère que le joueur n&#x27;a rien de grave Répondre
Voir tous les commentaires (6)

Match Strasbourg - Brøndby en direct commenté

Barrages de UEFA Europa Conference League - jeudi 21 août 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Strasbourg et Brøndby (UEFA Europa Conference League, Barrages)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Barrages de UEFA Europa Conference League entre Strasbourg et Brøndby. Ce match aura lieu le jeudi 21 août 2025 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Strasbourg et Brøndby.

On en parle

Arbitres

Genc Nuza arbitre principal
0
1
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Granit Hyseni arbitre assistant
Bujar Selimaj arbitre assistant
Burim Jahmurataj quatrième arbitre
Dardan Çaka arbitre VAR
Clay Ruperti arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade de la Meinau Strasbourg
Stade de la Meinau
  • Année de construction : 1906
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 26109
  • Affluence moyenne : 17372
  • Affluence maximum : 27503
  • % de remplissage : 66

Match en direct

Date 21 août 2025 20:00
Compétition UEFA Europa Conference League
Saison 2025/2026
Phase Barrages
Diffusion BFM Alsace, Twitch
Code RCSA-BIF
Zone Europe
Équipe à domicile Strasbourg
Équipe à l'extérieur Brøndby
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Strasbourg et Brøndby en France ?

Le match est à suivre en direct le 21 août 2025 à 20:00 sur BFM Alsace ou Twitch.

Où voir le match Strasbourg Brøndby en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Twitch.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Strasbourg et Brøndby ?

Strasbourg : le coach L. Rosenior a choisi une formation en 3-5-2 : M. Penders, M. Sarr, A. Omobamidele, I. Doukouré, V. Barco, S. Nanasi, F. Lemaréchal, J. Mwanga, S. Amo-Ameyaw, E. Emegha, J. Panichelli.

Brøndby : de son côté, l'équipe dirigée par F. Birk évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : P. Pentz, L. Binks, R. Lauritsen, S. Klaiber, M. Köhlert, B. Tahirović, D. Wass, M. Divković, N. Vallys, F. Bundgaard, N. Nartey.

Qui arbitre le match Strasbourg Brøndby ?

Genc Nuza est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Strasbourg Brøndby ?

Strasbourg accueille le match au Stade de la Meinau.

Quelle est la date et l'heure du match Strasbourg Brøndby ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 août 2025, coup d'envoi 20:00.

Top commentaires

Bastos 🔴🟡 20:13 J&#x27;espère que le joueur n&#x27;a rien de grave Répondre
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier