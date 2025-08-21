Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Top commentaires
Match Strasbourg - Brøndby en direct commenté
Barrages de UEFA Europa Conference League - jeudi 21 août 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Strasbourg et Brøndby (UEFA Europa Conference League, Barrages)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Barrages de UEFA Europa Conference League entre Strasbourg et Brøndby. Ce match aura lieu le jeudi 21 août 2025 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Strasbourg et Brøndby.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Strasbourg et Brøndby en France ?
Le match est à suivre en direct le 21 août 2025 à 20:00 sur BFM Alsace ou Twitch.
- Où voir le match Strasbourg Brøndby en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Twitch.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Strasbourg et Brøndby ?
Strasbourg : le coach L. Rosenior a choisi une formation en 3-5-2 : M. Penders, M. Sarr, A. Omobamidele, I. Doukouré, V. Barco, S. Nanasi, F. Lemaréchal, J. Mwanga, S. Amo-Ameyaw, E. Emegha, J. Panichelli.
Brøndby : de son côté, l'équipe dirigée par F. Birk évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : P. Pentz, L. Binks, R. Lauritsen, S. Klaiber, M. Köhlert, B. Tahirović, D. Wass, M. Divković, N. Vallys, F. Bundgaard, N. Nartey.
- Qui arbitre le match Strasbourg Brøndby ?
Genc Nuza est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Strasbourg Brøndby ?
Strasbourg accueille le match au Stade de la Meinau.
- Quelle est la date et l'heure du match Strasbourg Brøndby ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 août 2025, coup d'envoi 20:00.