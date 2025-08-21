Barrages aller C4 : Strasbourg bute sur Bröndby

Septième de Ligue 1 lors de l’exercice 2024/25, Strasbourg accueillait, ce jeudi soir, les Danois de Bröndby dans le cadre des barrages aller de Ligue Europa Conférence. Tombeurs de Metz lors de la première journée, les Alsaciens se présentaient en 4-1-3-2 avec un duo offensif composé de Panichelli et Emegha. Timides en début de rencontre, les Strasbourgeois s’enhardissaient au fil des minutes et se procuraient plusieurs situations chaudes sans pour autant trouver la faille (17e, 38e, 43e). Touché à la hanche, le portier du RCSA Penders était lui obligé de céder sa place à Johnsson.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, la physionomie de cette rencontre ne changeait guère. Dominateurs, les hommes de Liam Rosenior se signalaient sur le but de Bröndby mais Mwanga, par deux fois, manquait le cadre (48e, 49e). L’heure de jeu passée, Bakwa prenait la place de Nanasi mais le tableau d’affichage n’évoluait toujours pas. Seul face au but, Panichelli ratait l’immanquable (71e) alors que Paez faisait lui aussi son apparition. En fin de match, le RCSA continuait de pousser. Bakwa faisait briller Pentz (86e), Ouattara trouvait lui le poteau (88e) et Emegha était tout proche de libérer les siens (90+3e). En vain. Score final : 0-0. Tout reste à faire avant le match retour, jeudi prochain, au Danemark.