UEFA Europa Conference League

Le match Strasbourg-Bröndby finalement diffusé gratuitement

Par Raphaël Raffery
1 min.
Ismael Doukouré avec Strasbourg @Maxppp
Strasbourg Brøndby

Bonne nouvelle pour les supporters du Racing : le barrage aller de Ligue Conférence entre Strasbourg et Bröndby, prévu jeudi à 20h à la Meinau, sera diffusé gratuitement. La rencontre sera retransmise sur BFM Alsace ainsi que sur les canaux Twitch et YouTube de RMC Sport, avec un avant-match dès 19h30 en direct du stade.

Alors que Canal+ ne diffuse la compétition qu’à partir de la phase de groupes, un accord a été trouvé pour permettre aux fans de suivre cette double confrontation européenne. Le match retour, programmé le 28 août au Danemark, sera également disponible gratuitement. Septième de Ligue 1 la saison passée, Strasbourg a manqué de peu une qualification directe en Ligue Europa. Le barrage contre Bröndby représente donc une occasion précieuse d’accrocher l’Europe et de donner une nouvelle dimension à sa saison.

