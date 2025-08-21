Menu Rechercher
UEFA Europa Conference League

Strasbourg - Brøndby : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Liam Rosenior, le nouvel entraineur de Strasbourg @Maxppp
Strasbourg 0-0 Brøndby

Ce jeudi, les barrages de la Ligue Europa Conference offrent un sacré duel avec le match aller entre le Racing Club de Strasbourg et le club danois de Brøndby. A domicile, les Alsaciens s’organisent dans un 4-4-2 losange avec Mike Penders qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Junior Mwanga, Andrew Omobamidele, Mamadou Sarr et Valentin Barco. Ismaël Doukouré, Sam Amo-Ameyaw et Félix Lemaréchal sont associés dans l’entrejeu. En pointe, Emanuel Emegha et Joaquín Panichelli sont soutenus par Sebastian Nanasi.

De leur côté, les Danois misent sur un 3-4-3 avec Patrick Pentz dans les buts derrière Sean Klaiber, Rasmus Lauritsen et Luis Binks en défense tandis que Marko Divković et Mats Köhlert officient comme pistons. Benjamin Tahirovic évolue en sentinelle avec Daniel Wass à ses côtés. Devant, Noah Nartey et Nicolai Vallys épaulent Filip Bundgaard en attaque.

Les compositions

Racing Club de Strasbourg : Penders - Mwanga, Omobamidele, Sarr, Barco - Sam Amo-Ameyaw, Doukouré, Lemaréchal - Nanasi - Emegha, Panichelli

Brøndby : Pentz - Klaiber, Lauritsen, Binks - Divkovic, Wass, Tahirovic, Köhlert - Nartey, Bundgaard, Vallys

Pub. le - MAJ le
