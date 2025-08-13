Menu Rechercher
Valentin Atangana se rapproche de Strasbourg

Valentin Atangana Edoa @Maxppp

Valentin Atangana va continuer d’animer les prochains du mercato en France. Révélé cette saison en Ligue 1 avec le Stade de Reims (36 matchs, 1 but), l’international espoir tricolore a su s’affirmer comme un véritable taulier de son équipe malgré ses 19 ans. Ce n’est pas un hasard si Gérald Baticle lui avait témoigné sa confiance en lui donnant des minutes face à l’Italie (2-2) en novembre (il avait marqué en entrant en cours de jeu), puis en le titularisant face à l’Allemagne (2-2) quatre jours plus tard, quand il avait cette fois enfilé le costume de passeur décisif.

En juillet, nous vous informions des intérêts de Strasbourg et de Stuttgart pour le natif de Yaoundé. Selon nos informations, le Racing a d’ailleurs formulé une seconde offre aujourd’hui pour le milieu de terrain de 19 ans, qui fait figure de priorité aux yeux de l’entraîneur Liam Rosenior. Les positions se sont rapprochées ces dernières heures entre les deux clubs pour finaliser ce transfert. Affaire à suivre.

