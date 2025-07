Reims discute avec Strasbourg et Stuttgart pour Valentin Atangana

Valentin Atangana devrait être l’une des grandes attractions de ce mercato en France. Révélé cette saison en Ligue 1 avec le Stade de Reims (36 matchs, 1 but), l’international espoir tricolore a su s’affirmer comme un véritable taulier de son équipe malgré ses 19 ans. Ce n’est pas un hasard si Gérald Baticle lui avait témoigné sa confiance en lui donnant des minutes face à l’Italie (2-2) en novembre (il avait marqué en entrant en cours de jeu), puis en le titularisant face à l’Allemagne (2-2) quatre jours plus tard, quand il avait cette fois enfilé le costume de passeur décisif.

La suite après cette publicité

Cette saison, il était d’ailleurs le seul joueur né après 2004 à avoir joué tous les matchs de championnat de son club, parmi ceux évoluant dans les cinq grands championnats. Ses énormes qualités de récupération, sa capacité à apporter de la verticalité par la passe et le dribble, mais aussi ses qualités athlétiques, n’ont échappé à personne. Preuve en est : selon nos informations, Strasbourg et Stuttgart s’arrachent le natif de Yaoundé. Des discussions concrètes ont actuellement lieu entre Reims et les deux clubs cités, tandis que des formations de Premier League sont également sur le coup. Pour rappel, Atangana est lié à Reims jusqu’en 2027. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est actuellement estimée à 10 millions d’euros.