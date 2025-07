Le VfB Stuttgart a fixé son prix au Bayern pour Nick Woltemade

Le Bayern Munich a jeté son dévolu sur Nick Woltemade (23 ans) pour renforcer son secteur offensif, affaibli par la blessure de Jamal Musiala. Mais les négociations s’annoncent particulièrement complexes. Le VfB Stuttgart, par la voix de son conseil de surveillance, a fermement rejeté les deux premières offres du club bavarois. Le président Dietmar Allgaier, tout comme les deux puissants actionnaires, Porsche et Mercedes, soutient pleinement la direction sportive Alexander Wehrle, directeur général, et Fabian Wohlgemuth, directeur sportif, dans leur volonté de conserver le joueur dans les rangs du VfB Stuttgart.

La suite après cette publicité

La position du club souabe est claire : sans offre exceptionnelle, Nick Woltemade ne partira pas. Et Stuttgart peut se permettre cette fermeté. Grâce à l’arrivée de Porsche dans le capital qui pourrait injecter jusqu’à 100 millions d’euros et aux revenus issus de la Ligue des Champions la saison dernière, le club affiche une solidité financière inédite depuis plus d’une décennie selon Bild, et n’a donc aucune obligation de vendre cet été. Seule une proposition supérieure à 65 millions d’euros pourrait faire évoluer la position du VfB. Le Bayern, de son côté, va devoir trancher : casser sa tirelire ou chercher un plan B. Dans tous les cas, avec le départ de Sané à Galatasaray et la blessure de Musiala (5 mois d’absences), le Bayern doit recruter en attaque.