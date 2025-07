La grave blessure de Jamal Musiala provoque une crise au Bayern Munich !

Ce ne sont jamais des images que l’on aime voir. À quelques secondes de la mi-temps entre le PSG et le Bayern Munich ce samedi en demi-finale de Coupe du monde des clubs, Jamal Musiala s’est gravement blessé au péroné sur un duel anodin avec Gianluigi Donnarumma. Et alors que le portier italien s’est attiré les foudres de Manuel Neuer, l’inquiétude était palpable de l’autre côté du Rhin au sujet du milieu offensif de 22 ans. Rien qu’à voir les mines déconfites sur le terrain et les messages après la rencontre pour comprendre, tout le monde savait que le nouveau numéro 10 des Bavarois allait être absent pour de nombreux mois.

La suite après cette publicité

Finalement, le verdict est tombé ce dimanche matin concernant la grave blessure de Musiala. Touché au péroné et à de nombreux ligaments, le crack allemand sera absent 4 à 5 mois avec le Bayern. Un coup dur pour le joueur, mais également pour la planification sportive du champion d’Allemagne en titre. Partis pour réaliser un mercato calme comme à leur habitude, les dirigeants du Bayern sont désormais tiraillés par l’envie de faire un gros coup sur le marché des transferts pour aller de l’avant.

La suite après cette publicité

Nick Woltemade ou Thomas Müller ?

Cette grosse recrue pourrait s’appeler Nick Woltemade. Nouvelle sensation du football d’outre-Rhin depuis sa première convocation avec la Mannschaft en juin qui a précédé son excellent Euro Espoirs, l’attaquant de Stuttgart était sur le radar du Bayern. Mieux encore, l’attaquant longiligne avait fait d’un départ en Bavière une priorité et avait refusé de nombreux clubs pour rejoindre la Bavière. Pour autant, les 80 millions réclamés par Stuttgart pour libérer leur buteur sous contrat jusqu’en 2028 avec le VfB a fait grincer des dents à l’Allianz Arena. Désormais en position de force avec la blessure de Musiala, Stuttgart ne va pas baisser son prix comme l’explique Bild dans son article du jour.

Ainsi, le Bayern Munich va devoir s’aligner sur le prix réclamé par son homologue à moins de trouver une solution plus "artisanale". Cette dernière pourrait être une prolongation de contrat de courte durée pour Thomas Muller. Censé quitter le club dans les prochains jours suite à l’élimination à la Coupe du monde des clubs, la légende bavaroise pourrait éventuellement rempiler pour un an avec la blessure de son jeune coéquipier. Une seizième saison avec le Bayern pour l’attaquant de 35 ans qui enchanterait une autre légende allemande, Lothar Matthäus, qui l’a expliqué ce samedi à la télévision allemande : «la blessure de Jamal Musiala m’a choqué, surtout après son retour dans le onze de départ. Je lui souhaite bonne chance. Dans ce contexte, le FC Bayern devrait envisager la signature d’un contrat de six mois pour Thomas Müller. La saison aux États-Unis ne fait que commencer, et en attendant, il pourrait être d’une grande aide pour le Bayern. Le Bayern a fait la même chose avec moi lorsque j’ai signé aux New York Metro Stars. Les supporters seraient ravis aussi.» Le Bayern Munich devrait rapidement prendre une décision avant que la préparation à la nouvelle saison ne débute.