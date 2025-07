Caen : le clan Kylian Mbappé défend son bilan à la tête du club

Après avoir racheté le Stade Malherbe de Caen en septembre dernier, le clan Kylian Mbappé a vécu une saison assez mouvementée avec de nombreuses critiques internes, externes et une descente sportive difficile après avoir terminé à la dernière place de Ligue 2. Mais malgré tout, Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, qui est au coeur du projet normand, ne s’inquiète pas pour le SMC et se veut rassurante pour la suite, en assurant qu’un certain travail avait déjà été fait depuis son arrivée.

«Malgré la descente et un train de vie que le SM Caen a nécessairement dû revoir à la baisse, un budget significatif a été maintenu (environ 12 M€), notamment pour poursuivre le renouveau structurel du club (…) Nous sommes dans une phase de fondation : les bases sont posées, même si tout ne peut pas se transformer en une seule saison. Aujourd’hui, l’actionnaire souhaite avant tout que s’expriment celles et ceux qui font vivre le club au quotidien. L’ambiance est redevenue très saine, et il y a une vraie volonté de renouer avec le public, en particulier normand», a-t-elle assuré via *L’Équipe.