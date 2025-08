Les deux frères Williams accusés d’escroquerie

Iñaki et Nico Williams ont tenu à réagir publiquement après l’apparition d’informations faisant état d’une plainte déposée contre eux pour escroquerie, liée à l’achat d’une voiture de luxe. Dans un communiqué commun publié sur leurs réseaux sociaux, les deux internationaux espagnols confirment l’existence d’une procédure en cours au tribunal d’Aoiz, mais réfutent catégoriquement tout comportement répréhensible : « nous nions catégoriquement avoir commis un quelconque crime. Aucun fondement factuel ou juridique ne permet d’étayer l’accusation de comportement criminel. »

Les deux frères de l’Athletic Club estiment que cette plainte repose sur des faits "non avérés" et vise à nuire à leur image : « elle dissimule et déforme délibérément la réalité des faits », assurent-ils. Ils évoquent une tentative de les forcer à un "paiement indu" et réaffirment leur volonté de coopérer pleinement avec la justice espagnole. « Notre conscience est profondément claire », concluent-ils, assurant n’avoir jamais agi à l’encontre des valeurs qui les guident « sur le plan personnel comme professionnel ».