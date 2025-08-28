Le directeur sportif de Dortmund a recadré le père Bellingham après son pétage de plomb

Ça a chauffé samedi après le match nul de Dortmund face à St. Pauli (3-3). Menant de deux buts à la 85e minute, les Marsupiaux ont finalement concédé l’égalisation juste avant les arrêts de jeu. Furieux, le père des Bellingham avait poussé un coup de gueule contre les dirigeants de Dortmund après la sortie à la pause de son fils, Jobe.

La suite après cette publicité

Il s’était même autorisé de pénétrer dans les couloirs du stade, pourtant réservé aux membres des deux équipes, afin d’incendier Sebastian Kehl, directeur sportif de Dortmund. Selon BILD, un appel animé a ensuite eu lieu entre les deux hommes. Kehl lui a fait savoir qu’il n’avait rien à faire là et qu’il ne voulait plus jamais le voir dans cette zone. Le père se serait montré conciliant, regrettant ses actes.