Leagues Cup : Messi qualifie l’Inter Miami en finale grâce à un doublé

Lionel Messi a encore frappé. Titulaire en numéro 10 derrière Luis Suárez, l’Argentin a inscrit un doublé décisif face à Orlando City pour offrir la qualification à l’Inter Miami. D’abord menés après l’ouverture du score de Marco Pašalić, servi par Luis Muriel, les Floridiens se sont appuyés sur leur capitaine pour renverser la rencontre. Lionel Messi a égalisé sur penalty à la 77e minute avant de s’offrir un second but à la 88e, d’un tir précis du pied gauche dans la surface.

Dans la foulée, Segovia a scellé la victoire avec un troisième but à la 90e minute, confirmant la domination de Miami en fin de match. Grâce à ce succès, l’Inter Miami décroche sa place en finale de la Leagues Cup, où l’équipe de Messi et Suárez affrontera les Seattle Sounders pour tenter de soulever un nouveau trophée.