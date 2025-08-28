Menu Rechercher
Leagues Cup : Messi qualifie l’Inter Miami en finale grâce à un doublé

Par Allan Brevi
Lionel Messi @Maxppp

Lionel Messi a encore frappé. Titulaire en numéro 10 derrière Luis Suárez, l’Argentin a inscrit un doublé décisif face à Orlando City pour offrir la qualification à l’Inter Miami. D’abord menés après l’ouverture du score de Marco Pašalić, servi par Luis Muriel, les Floridiens se sont appuyés sur leur capitaine pour renverser la rencontre. Lionel Messi a égalisé sur penalty à la 77e minute avant de s’offrir un second but à la 88e, d’un tir précis du pied gauche dans la surface.

Leagues Cup
#LeaguesCup2025 Final is set 🔝😮‍💨

An epic clash between @SoundersFC and @InterMiamiCF awaits 🏆

Nos vemos el próximo domingo en Lumen Field 🏟️
Dans la foulée, Segovia a scellé la victoire avec un troisième but à la 90e minute, confirmant la domination de Miami en fin de match. Grâce à ce succès, l’Inter Miami décroche sa place en finale de la Leagues Cup, où l’équipe de Messi et Suárez affrontera les Seattle Sounders pour tenter de soulever un nouveau trophée.

Orlando
Inter Miami
Lionel Messi
Luis Suárez

Orlando Logo Orlando City
Inter Miami Logo Inter Miami
Lionel Messi Lionel Messi
Luis Suárez Luis Suárez
