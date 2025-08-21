Menu Rechercher
Leagues Cup : l’Inter Miami en demi-finale après sa victoire contre les Tigres de Gignac

Messi et Suarez à Miami @Maxppp

Sans sa star Lionel Messi blessée, l’Inter Miami a tout de même trouvé les ressources pour s’imposer face aux Tigres d’André-Pierre Gignac et Correa dans le cadre de la Leagues Cup (une compétition nord-américaine). Les Floridiens se sont appuyés sur un Luis Suárez des grands soirs, auteur d’un doublé qui a fait la différence. L’Uruguayen a ouvert le score sur penalty à la 23e minute, avant de voir les Tigres revenir à hauteur grâce à une réalisation de Correa à la 67e. Mais c’est encore lui, dans les ultimes minutes, qui a permis à Miami de repartir avec la victoire en transformant un second penalty à la 89e, scellant ainsi le succès des siens sur le score de 2-1.

La rencontre a été animée et parfois tendue. Plusieurs avertissements ont été distribués : Segovia et De Paul côté Miami, Brunetta côté Tigres. Le moment le plus marquant de la rencontre est sans doute l’expulsion du coach Javier Mascherano juste avant la pause, à la 45e minute. Contraint de quitter son banc, l’entraîneur argentin a poursuivi à distance, donnant ses consignes par téléphone à son adjoint. Malgré cette atmosphère électrique, les coéquipiers de Léo Messi ont tenu bon et décrochent un succès précieux dans la compétition nord-américaine. Ils sont en demi-finale et affronteront Orlando City.

Pub. le - MAJ le
