Liga

Liga : l’Athletic l’emporte aux forceps

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Athletic Bilbao @Maxppp
Bilbao 1-0 Vallecano

Suite et fin de la deuxième journée de LIga ce lundi soir. En attendant la rencontre de 21h30 entre le Séville FC et Getafe, l’Athletic Bilbao recevait le Rayo Vallecano à partir de 19h30. Les deux équipes ont remporté leur premier match de championnat et souhaitaient donc rejoindre Villarreal, le Real Madrid et le FC Barcelone en tête du classement.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
5 Logo Bilbao Bilbao 6 2 +2 2 0 0 4 2
8 Logo Vallecano Vallecano 3 2 +1 1 0 1 3 2

Dans ce match fermé, ce sont finalement les Basques qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu grâce à un penalty converti par Sancet à la 66e minute de jeu (1-0). Au classement, l’Athletic grimpe à la quatrième place, le Rayo pointe désormais au huitième rang.

Pub. le - MAJ le
