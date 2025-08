Le joueur surprise que Xabi Alonso veut garder dans l’orbite du Real Madrid

Le nouvel entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, a décidé de garder une jeune pépite dans ses rangs. En effet, à seulement 18 ans, Diego Aguado est devenu l’un des jeunes les plus courtisés de La Fábrica, au point que le Real Madrid a récemment refusé une offre de près de trois millions d’euros du Borussia Dortmund selon Marca. Défenseur polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe comme sur le flanc gauche, Aguado est jugé stratégique par le club pour le Castilla, mais surtout par Xabi Alonso, qui le suit de près. L’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen l’avait déjà inclus dans ses plans pour la Coupe du Monde des Clubs, preuve de la considération grandissante autour du jeune Espagnol.

La suite après cette publicité

Formé sous l’œil bienveillant d’Alvaro Arbeloa, qui le considère comme un exemple de rigueur et d’ambition, Aguado va endosser le brassard de capitaine de le Castilla cette saison. Mais son avenir pourrait s’écrire plus haut encore. Sur les tablettes de plusieurs clubs européens et repéré par Davide Ancelotti l’an passé, il incarne ce profil rare que le Real souhaite garder au chaud. Pour Xabi Alonso, c’est même un nom à retenir, un joker défensif qu’il ne veut surtout pas voir filer.