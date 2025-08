Amical : Dortmund s’offre Lille, Nantes s’incline face à Angers

Le LOSC a affronté Borussia Dortmund en amical, ce samedi 2 août, avec la première apparition d’Olivier Giroud sous le maillot lillois, arrivé cet été du Los Angeles FC. À 38 ans, l’attaquant joue déjà un rôle de leader, mais Benjamin André reste capitaine pour le match, malgré des rumeurs de départ au Paris FC. Surprise dans le onze de Bruno Genesio : Lucas Chevalier, pourtant annoncé partant vers le PSG, a gardé les buts. Et les Lillois ont rapidement cédé face à Dortmund. Groß à la 14e, puis Guirassy sur penalty à la 41e, ont permis aux Allemands de prendre l’avantage.

Cependant, à la 66e minute, Haraldsson a réduit l’écart pour Lille, avant que Karim Adeyemi n’augmente le score pour Dortmund. En fin de match, Thomas Meunier a inscrit le but du 3-2, à la 81e minute de jeu. Concernant les autres matchs amicaux de l’après-midi, Metz s’est offert l’ESTAC Troyes sur la plus petite des marges, 1 but à 0. De son côté, Nantes est incliné également 1 but à 0 face à Angers.