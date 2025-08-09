Mercato : Adrien Rabiot a reçu des folles propositions

Nous voilà déjà sur la fin du mercato et de la période estivale. L’OM a bien avancé sur son recrutement et peaufine ses préparatifs avant la reprise dans une semaine du côté de Rennes. On en oublierait presque qu’il fut question d’un départ d’Adrien Rabiot au début de l’été. Il y avait eu ces rumeurs envoyant l’international français du côté de l’AC Milan, désormais entraîné par un certain Max Allegri, son ancien entraîneur à la Juventus, dont il est resté proche. Une petite phrase aussi avait mis le feu aux poudres. «Si Allegri m’appelle, je serai toujours disponible pour lui parler.»

Heureusement pour l’OM, le milieu de terrain est resté. Il avait eu un accord avec la direction à son arrivée il y a un peu moins d’un an pour rediscuter de son avenir cet été. Malgré l’intérêt rossonero, Rabiot a donné sa préférence à Marseille, comme nous vous le révélions le 11 juin dernier. Un choix qu’il ne regrette pas car de nombreux renforts ont débarqué, et De Zerbi a pu imposer encore un peu plus sa patte sur l’effectif et le jeu qu’il souhaite mettre en place. Il confirme tout de même dans un long entretien à La Provence avoir eu un début d’été agité. La question de son avenir s’est posée.

Rabiot a reçu des propositions alléchantes

«Je connais bien le football, ça fait treize ans que je suis professionnel. Je sais très bien qu’il peut tout se passer. Parfois, quand on a la volonté de faire quelque chose, il se peut que ce soit ensuite différent, concède le joueur de 30 ans. Je n’avais donc pas envie de me prononcer tout de suite puis de décevoir les supporters ou les gens du club. Je ne voulais pas m’avancer. Les discussions se sont très bien passées. Que ce soit Pablo (Longoria), Medhi (Benatia) ou les gens autour, nous avons été unanimes : la meilleure chose était de rester. C’est une vraie volonté de ma part.»

Un message qui fait du bien à entendre pour les supporters marseillais. Rabiot le confirme d’ailleurs, il a été approché mais a toujours donné sa priorité à son employeur actuel, où il est encore sous contrat pour une saison. «Je me suis vraiment concentré sur l’OM. Des clubs sont venus mais j’avais donné ma parole au président, à Medhi et on est resté là-dessus» abonde-t-il, confirmant l’existence d’offres alléchantes, sans doute du Golfe «mais ce n’est pas ce qui m’attire. Ici, il y a un vrai projet, une belle saison à faire et quelque chose à mettre en place.» C’est dit.